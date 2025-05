Milano, scontri tra polizia e manifestanti a corteo anti Remigration

Fumogeni, bombe carta e idranti: è degenerato in scontri il corteo partito da largo Cairoli a Milano contro il "Remigration Summit", l'evento dell’ultradestra europea tenutosi poche ore prima a Gallarate. I tafferugli sono esplosi quando i manifestanti hanno tentato di deviare in via Boccaccio, bloccata dalle forze dell’ordine. A Gallarate, intanto, si è svolto il contestato vertice con 400 esponenti europei della destra radicale. In contemporanea, piazza San Babila ha ospitato una seconda manifestazione, pacifica, con la partecipazione di Elly Schlein, Landini, Fratoianni e Bonelli. La leader del PD: “Siamo qui per dire evviva l’Italia antifascista”.