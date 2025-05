Milano, scontri al corteo contro il Remigration Summit

Momenti di forte tensione durante la manifestazione a Milano contro il Remigration Summit, con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Alcuni partecipanti in testa al corteo, giunti all’altezza di via Carducci, si sono fermati, hanno indossato i caschi protettivi e lanciato fumogeni. A quel punto, il corteo ha deviato su via Leopardi, per poi proseguire su via Boccaccio, dove sono avvenuti i primi contatti con le forze dell’ordine. La polizia ha risposto con cariche e l’uso di idranti nel tentativo di disperdere il gruppo più acceso. Restano da chiarire eventuali conseguenze sul piano sanitario e giudiziario.