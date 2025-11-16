Logo Tgcom24
Milano, residenti di via Toce contro piazza tattica e depavimentazione

Obiettivo del Comune è rendere il quartiere più green

di Rossella Ivone
16 Nov 2025 - 20:04
01:34 

Non bastava la piazza tattica, con la sua movida selvaggia. A tormentare il sonno dei residenti di via Toce, zona Isola a Milano, da un mese c'è anche il diffuso malcontento per il cantiere che ha invaso questa strada di appena 200 metri. L'area diventerà pedonale, così ha deciso il Comune prevedendone anche la depavimentazione, cioè la sostituzione dell'asfalto con materiali drenanti. Obiettivo: rendere il quartiere più green.

