Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
UN LUOGO STORICO

Milano, raccolta firme per salvare la Trattoria Casottel

Palazzo Marino ha deciso di non rinnovare il contratto d'affitto. E scatta la petizione

di Rossella Ivone
24 Nov 2025 - 21:06
01:33 

Rischiano di spegnersi per sempre i fornelli della Trattoria Casottel, zona Porto di Mare, periferia sud di Milano. Aperta negli anni Cinquanta in una cascina di proprietà del Comune, da 36 anni è gestita dalla stessa famiglia: prima nonna Lina, poi sua figlia Isa e ora la nipote Martina, a cui Palazzo Marino ha deciso di non rinnovare il contratto. Per salvare il Casottel, nei giorni scorsi è stata avviata una petizione online: in poche ore sono state raccolte quasi 2.000 firme.

video tg
milano