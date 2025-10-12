Milano, proposta Ambrogino d'oro alla Flotilla per Gaza

Indignazione del centrodestra. La premiazione il 7 dicembredi Paolo Scarlata
All'orizzonte per la Global Sumud Flotilla sembra intravedersi anche la prima onorificenza. Al Comune di Milano il Pd e i Verdi si apprestano a proporre l'Ambrogino d'oro per la missione che voleva raggiungere la Striscia di Gaza, e in particolare a Margherita Cioppi. Nel suo curriculum i cocktail preparati dietro il bancone dei bar, poi le esperienze da marinaia, quindi l'approdo sulle imbarcazioni di salvataggio delle ong nel Mediterraneo. Ciliegina sulla torta, far parte dell'equipaggio della Flotilla.
Per la capogruppo dem in Consiglio comunale, Beatrice Uguccioni e per il verde Carlo Monguzzi, quanto basta per assegnare il massimo riconoscimento per chi ha dato contributi significativi alla vita della città di Milano. La sola proposta di attestazione di civica benemerenza ha subito indignato l'opposizione consiliare di centrodestra, e chissà come l'avrà presa il consigliere regionale dem Paolo Romano. A bordo della Flotilla c'era anche lui, accolto con tanto di abbraccio al rientro in Italia da Elly Schlein. Ma non è stato citato.
Si guarda già al 7 dicembre, alla tradizionale consegna delle medaglie e attestazioni milanesi, sperando non arrivi nel frattempo il veto, consentito da regolamento, del sindaco Sala. Per la Cioppi una potenziale ribalta e pazienza se qualcuno ricorda le sue origini toscane chiedendosi sin d'ora cosa abbia fatto per essere riconosciuta, dai milanesi, come meritevole dell'Ambrogino d'oro.
Qualche chance in più dovrebbe avere l'ispettore di Polizia, Christian Di Martino, ferito da un extracomunitario il 9 maggio 2024 vicino alla stazione di Lambrate. Lo scorso anno a proporre invano la benemerenza era stata la Lega. Quest'anno ci riprova FdI e dopo la Medaglia d'oro al valor civile attribuita al poliziotto dal presidente della Repubblica Mattarella, per aver rischiato la vita per la sicurezza dei cittadini, l'Ambrogino sarebbe un ulteriore meritato riconoscimento.