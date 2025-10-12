Milano, proposta Ambrogino d'oro alla Flotilla per Gaza

Si guarda già al 7 dicembre, alla tradizionale consegna delle medaglie e attestazioni milanesi, sperando non arrivi nel frattempo il veto, consentito da regolamento, del sindaco Sala. Per la Cioppi una potenziale ribalta e pazienza se qualcuno ricorda le sue origini toscane chiedendosi sin d'ora cosa abbia fatto per essere riconosciuta, dai milanesi, come meritevole dell'Ambrogino d'oro.



Qualche chance in più dovrebbe avere l'ispettore di Polizia, Christian Di Martino, ferito da un extracomunitario il 9 maggio 2024 vicino alla stazione di Lambrate. Lo scorso anno a proporre invano la benemerenza era stata la Lega. Quest'anno ci riprova FdI e dopo la Medaglia d'oro al valor civile attribuita al poliziotto dal presidente della Repubblica Mattarella, per aver rischiato la vita per la sicurezza dei cittadini, l'Ambrogino sarebbe un ulteriore meritato riconoscimento.