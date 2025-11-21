Logo Tgcom24
Milano, prima neve anche nell'hinterland

Intorno alle 9 in molti comuni dell'hinterland"sono scesi i primi fiocchi

21 Nov 2025 - 11:09
00:33 

Le previsioni non hanno mentito: è arrivata la prima nevicata della stagione anche nel Milanese e in alcune zone della città. Ecco come si presentava Cambiago e la A4 nel tratto Milano-Bergamo.
 

video evidenza