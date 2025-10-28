Milano, preso il picchiatore seriale di donne

Ha aggredito 7 donne in meno di due mesi. Su una si è scagliato con una tale violenza da romperle il naso; a un'altra ha provocato ematomi al volto e alla testa. La loro colpa, averlo incrociato per caso in zona porta Venezia a Milano. Ora il giovane senegalese, 23 anni, è accusato di lesioni aggravate e continuate. Una vita ai margini, la sua. Arrivato in Italia nel 2017, era riuscito a restare nel nostro Paese come rifugiato. Dopo un periodo a Roma, dove era stato denunciato per percosse, minacce e porto abusivo di oggetti atti a offendere, era stato trasferito in un Cpr, per poi uscire grazie a un giudice che aveva annullato il provvedimento. Da questa estate aveva fatto della zona tra porta Venezia e la Stazione Centrale la sua dimora. Dormiva per strada, vivendo di espedienti. A tradirlo le treccine bionde: le vittime lo hanno riconosciuto grazie ai suoi capelli. Adesso è in carcere, a San Vittore.