Milano, nuovo "caso" corso Buenos Aires

Addio ad auto e moto in corso Buenos Aires, una delle più importanti vie dello shopping in Europa e - di sicuro - la più rappresentativa per Milano. Dopo le tanto discusse piste ciclabili, gli interminabili lavori per l'allargamento dei marciapiedi e quelli per l'installazione di alberi, aiuole e panchine, ecco la nuova proposta, avanzata dal coordinamento Pd del Municipio 3: pedonalizzare tutto il chilometro che va da piazzale Loreto a Porta Venezia. Un'idea che non va a genio ai commercianti della zona.