DOPO IL VOTO CONTRARIO

Milano, niente stop al gemellaggio con Tel Aviv: scontri fuori dal municipio

Tafferugli all'esterno della sede del Consiglio comunale meneghino. Tensioni anche dentro l'Aula

13 Ott 2025 - 19:43
02:43 

Scontri all'esterno di Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, dopo il voto dell'Aula che ha respinto un punto di un ordine del giorno per lo stop al gemellaggio con Tel Aviv e ad "ogni forma di cooperazione istituzionale e di ricerca tra il Comune di Milano e lo Stato di Israele". Il voto contrario è stato accolto in aula dalle proteste delle persone presenti nello spazio destinato agli spettatori, il che ha comportato la sospensione della seduta, mentre all'esterno diverse centinaia di manifestanti hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine a protezione dell'ingresso del palazzo. Il tentativo è stato respinto dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. I manifestanti si sono poi mossi in corteo.

