Cronaca
INCHIESTA SULL'URBANISTICA

Milano, Natale senza casa per le "famiglie sospese"

Fuori da un"cantiere"spunta un albero "alternativo": al posto delle palline, le chiavi delle abitazioni comprate e poi "congelate"

di Gigi Sironi
02 Dic 2025 - 19:50
01:32 
video tg
milano