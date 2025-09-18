Logo Tgcom24
Cronaca
Si indaga per omicidio

Milano, morto il fotografo Maurizio Rebuzzini

Trovato in fin di vita dal figlio, è deceduto in ospedale

di Davide Loreti
18 Set 2025 - 20:11
01:34 

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio dopo la morte di, Maurizio Rebuzzini, critico fotografico di 74 anni. L'uomo è stato trovato mercoledì sera in fin di vita sul ballatoio del suo studio di via Zuretti, nella zona della Stazione Centrale, ed è poi morto in ospedale dove era stato trasportato d'urgenza. A lanciare l'allarme era stato il figlio. Sul corpo sono stati riscontrati segni compatibili con uno strangolamento. La polizia indaga sul caso.

