LUCIANA RONCHI AVEVA 62 ANNI

Ferite troppo gravi: morta la donna accoltellata a Milano

La polizia locale ha bloccato l'ex marito della vittima: deve rispondere di omicidio aggravato

di Stella Carrara
22 Ott 2025 - 22:27
01:30 

È morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni ferita a coltellate in via Grassini, alla periferia nord di Milano. L'aggressore è poi fuggito in scooter. Le indagini sono affidate alla polizia locale, che dopo ore di ricerche ha bloccato l'ex marito della vittima, anche lui di 62 anni. Ritrovato in un cestino il coltello. L'uomo deve rispondere di omicidio aggravato. I due erano legalmente separati da tre anni.

