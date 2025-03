Milano, Luna Park a rischio sfratto

La pesca dei cigni di Angelina è l'attrazione più antica del Luna Park Meneghino, le giostre del Carnevale di Milano che per un mese all'anno sono l'attrazione principale in Piazza del Cannone al Castello Sforzesco. È così da un secolo eppure la giostra gira perché l'amministrazione Sala nel frattempo deve aver cambiato idea: prima è arrivata la delibera dell'assessore all'ambiente Elena Grandi che prevede che le giostre possano restare al massimo 7 giorni istallazione e smontaggio compresi, poi la notizia che dal 2026 il Luna Park sarà sfrattato e trasferito in periferia a Quinto Romano confine con Settimo Milanese, un bel po' distante dal centro di Milano.