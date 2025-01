Milano, lo sfogo di Bianca Atzei: "La mia auto vandalizzata due volte in un mese, ho paura"

L'auto di Bianca Atzei vandalizzata due volte in 30 giorni, in centro a Milano. "Ho paura di andare in giro in questa città", è lo sfogo sui social della cantautrice, corredato di foto. Plastica e schotch sul finestrino, poi le frasi con il j'accuse dell'artista. "In un mese è la seconda volta che mi spaccano il vetro della macchina. In pieno centro. La buona notizia è che c'è una telecamera proprio davanti alla mia macchina. Non vedo l'ora di conoscere il tuo faccino". Bianca Atzei spera che sia individuato e fermato al più presto chi si è accanito sulla sua auto, mentre era parcheggiata in zona Porta Nuova. "Ovviamente da tempo ho paura di andare in giro a Milano - continua a scrivere. - La sera non esco da sola, se non con il mio compagno. E dalle 18 in poi uscire con mio figlio mi preoccupa"