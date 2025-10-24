Logo Tgcom24
IMMAGINI SCONSIGLIATE A UN PUBBLICO SENSIBILE

Milano, le immagini dell'aggressione a Luciana Ronchi

Le immagini riprese dall'alto mostrano istante per istante la sequenza dell'orrore, con Luigi Morcaldi che uccide la sua ex, Luciana Ronchi

24 Ott 2025 - 09:12
00:33 
video evidenza
milano