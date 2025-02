Milano, lavanderia abbandonata con gli abiti dei clienti ancora dentro

La lavanderia di via Marchesi de Taddei, a Milano, è chiusa da metà novembre con un cartello che parla di un ricovero ospedaliero urgente. I clienti, che non hanno più notizie dei loro vestiti, sono molto arrabbiati e alcuni hanno sporto denuncia per appropriazione indebita. La situazione ricorda un caso simile avvenuto a settembre 2022 con una lavanderia in zona Mecenate, che era stata chiusa improvvisamente con i capi dei clienti dentro. Alcuni hanno riavuto i loro vestiti dopo mesi, ma solo dopo proteste e denunce.