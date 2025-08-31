Milano, ladri di orologi di lusso in azione in città

Un milione e mezzo di euro il bottino messo insieme questa estate in soli 50 giorni dai "banditi del Rolex"di Alessandra Rolla
Milano. È estate e con le maniche corte l'orologio da 300 mila euro è ben in vista. Un dettaglio che non sfugge all'occhio attento di un rapinatore. Il ladro individua la vittima - un manager turco, vicepresidente di una squadra di calcio di serie a - gli strappa il costoso cronografo dal polso e scappa.
Le telecamere di sorveglianza riprendono la scena. La polizia in meno di 24 ore lo arresta. Questa aggressione risale a luglio. Non si tratta di un caso isolato. In meno di 2 mesi, sono stati 11 gli scippi per rubare orologi di lusso, rilevati dalle forze dell'ordine, una escalation di violenza preoccupante. E i numeri potrebbero essere ancora più alti perché molte vittime non denunciano gli episodi.
