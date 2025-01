Milano, la storia di un senzatetto: vive in strada dopo aver perso tutto

Michele - il nome è di fantasia - è un imprenditore che ha perso tutto e si è ritrovato a vivere in strada. A modo suo cerca di rendersi utile e le persone che lavorano e passano di qui lo hanno capito e lo aiutano ogni giorno. Ma dopo l'attentato ai mercatini di Natale a Magdeburgo il comune ha ordinato di togliere gli oggetti personali, coperte comprese, a chi vive per strada per questione di sicurezza.