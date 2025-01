Milano, la "signora delle lampadine" a 96 anni dietro il bancone: "Sogno il rinnovo dell'affitto"

Franca Re Dionigi, 96 anni ad agosto, quest'anno prenderà la targa di negozio storico per il suo "centro luce acqua e gas" di Via Garibaldi. Seppur cieca, ogni giorno sta dietro al bancone da 86 anni. Su di lei la spada di Damocle del contratto di affitto del negozio, gestito da mm e di proprietà del comune. Ci vuole un bando ma la signora dice: "io non me ne vado, ci vuole un giovane per portare avanti la tradizione"