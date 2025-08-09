Milano, la Onlus "Pane quotidiano" da 127 anni fornisce pasti a chi ne ha bisogno

Ogni giorno tra le due sedi di viale Toscana e viale Monza sono oltre 4500 le persone che arrivano per una razione di cibo. Numeri impressionanti, in costante crescita, che non conoscono flessioni neppure in pieno agostodi Rossella Ivone
Strade deserte, serrande abbassate: in questo weekend di fuga dalle città, c'è un posto a Milano sempre affollato, che non chiude mai.
È la Onlus "Pane quotidiano" che da 127 anni fornisce pasti a chi ne ha bisogno.
A pane quotidiano questo è un fine settimana come tanti, in attesa di cibo e magari parole di conforto. Ogni giorno tra le due sedi di viale Toscana e viale Monza sono oltre 4500 le persone che arrivano per una razione di cibo. Numeri impressionanti, in costante crescita, che non conoscono flessioni neppure in pieno agosto.
