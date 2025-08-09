Milano, la Onlus "Pane quotidiano" da 127 anni fornisce pasti a chi ne ha bisogno

A pane quotidiano questo è un fine settimana come tanti, in attesa di cibo e magari parole di conforto. Ogni giorno tra le due sedi di viale Toscana e viale Monza sono oltre 4500 le persone che arrivano per una razione di cibo. Numeri impressionanti, in costante crescita, che non conoscono flessioni neppure in pieno agosto.