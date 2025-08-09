Logo Tgcom24
Cronaca
Un rifugio che non chiude nemmeno a ferragosto

Milano, la Onlus "Pane quotidiano" da 127 anni fornisce pasti a chi ne ha bisogno

Ogni giorno tra le due sedi di viale Toscana e viale Monza sono oltre 4500 le persone che arrivano per una razione di cibo. Numeri impressionanti, in costante crescita, che non conoscono flessioni neppure in pieno agosto

di Rossella Ivone
09 Ago 2025 - 14:52
01:35 

Strade deserte, serrande abbassate: in questo weekend di fuga dalle città, c'è un posto a Milano sempre affollato, che non chiude mai.
È la Onlus "Pane quotidiano" che da 127 anni fornisce pasti a chi ne ha bisogno.

A pane quotidiano questo è un fine settimana come tanti, in attesa di cibo e magari parole di conforto. Ogni giorno tra le due sedi di viale Toscana e viale Monza sono oltre 4500 le persone che arrivano per una razione di cibo. Numeri impressionanti, in costante crescita, che non conoscono flessioni neppure in pieno agosto.

