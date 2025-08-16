Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Il caso

Milano, la 69enne trovata morta nella vasca da bagno frequentava un uomo da 15 giorni

Descritto dalla vittima a un conoscente come una persona "che neanche lei riusciva ancora a inquadrare"

di Giuseppe Facchini
16 Ago 2025 - 12:35
01:27 

Assume sempre più i contorni di un giallo la morte di Silvana Damato, la 69enne tabaccaia in pensione trovata morta nella vasca da bagno della sua casa a Bruzzano, periferia nord di Milano, lo scorso 8 agosto. In un primo momento si era pensato ad un malore, ma ora la procura indaga per omicidio.

Si scava, dunque, nella vita privata della donna. I carabinieri stanno ascoltando amici e vicini di casa. Proprio alcuni di loro avrebbero riferito di una frequentazione intrapresa da una quindicina di giorni fra Damato e un uomo, descritto dalla vittima a un conoscente come una persona "che neanche lei riusciva ancora a inquadrare". L'uomo sarebbe già stato ascoltato in procura, che oltre all'autopsia ha disposto anche gli esami tossicologici.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri