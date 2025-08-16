Milano, la 69enne trovata morta nella vasca da bagno frequentava un uomo da 15 giorni

Si scava, dunque, nella vita privata della donna. I carabinieri stanno ascoltando amici e vicini di casa. Proprio alcuni di loro avrebbero riferito di una frequentazione intrapresa da una quindicina di giorni fra Damato e un uomo, descritto dalla vittima a un conoscente come una persona "che neanche lei riusciva ancora a inquadrare". L'uomo sarebbe già stato ascoltato in procura, che oltre all'autopsia ha disposto anche gli esami tossicologici.