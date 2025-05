Milano, l'odissea di Thomas: 21enne vittima dei maranza

"Mi hanno fatto cadere dalle scale mobili della metropolitana, poi mi hanno messo all'angolo e mi hanno riempito di pugni Milano". Ha 21 anni e una missione Thomas: denunciare attraverso la sua pagina social i maranza che imperversano in alcuni quartieri milanesi. Pochi mesi, fa in zona Corvetto, in quattro si sono avventati contro di lui, ferendolo a un dito. A Lambrate, a fine aprile, l'ultimo tentativo di aggressione.