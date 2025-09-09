Logo Tgcom24
Milano, l'ex detenuto: "Imitavo Gomorra, ora curo le aiuole"

La rinascita di"Brian Mastrandrea

di Luca Amodio
09 Set 2025 - 19:40
01:31 

A quattordici anni aveva già dieci procedimenti a carico per rapine, minacce, aggressioni. Poi il carcere di Bollate. "Imitavo Gomorra, ora curo le aiuole": ecco la nuova vita di Brian Mastrandrea.

