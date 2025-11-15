Milano, investì e uccise una donna: 11enne in fuga con la nonna

Eccola la nonna della bimba rom di 11 anni che si trovava insieme ad altri 4, poco più che coetanei, su un'auto rubata che nello scorso agosto travolse un'anziana uccidendola alla periferia di Milano. La donna, che avevamo ripreso nel campo in cui viveva alle porte del capoluogo lombardo, è in fuga, con la nipotina di origine bosniaca. I genitori della ragazzina, sono spariti gia da tempo. Sia la 11enne che gli altri minori che si trovavano sull'auto pirata sono stati tolti alle famiglie.Tre di loro sono in comunità protette, come gli altri che vivevano nel campo di roulotte. Non andavano a scuola, non erano mai stati sottoposti a visite mediche e i loro nomi non risultavano registrati in nessun ufficio anagrafe.