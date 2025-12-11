Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
VENTISETTE GLI INDAGATI

Inchiesta sull'urbanistica a Milano, sequestrato un palazzo in zona Brera

Al centro del provvedimento il"progetto immobiliare "Unico-Brera""in via Anfiteatro

di Roberta Fiorentini
11 Dic 2025 - 14:32
01:32 
milano
inchiesta urbanistica milano