Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
in zona San Siro

Milano, in via Fleming e via Pastonchi palazzi ostaggio di pericoli e cantieri

Gli alloggi popolari risalgono agli anni '60 e sono gestiti dal Comune attraverso la società MM che deve effettuare controlli e manutenzione

di Rossella Ivone
25 Ott 2025 - 20:53
01:29 

Balconi che cadono, impalcature pericolanti, intonaco scrostato: l'incuria regna sovrana nei palazzoni di via Fleming e via Pastonchi, in zona San Siro, a Milano. Gli alloggi popolari risalgono agli anni '60 e sono gestiti dal Comune di Milano attraverso la società MM che deve effettuare controlli e manutenzione.

Gli interventi, promessi da tempo, spesso non sono stati neppure avviati. Quelli in corso vanno a rilento.

milano
video tg