Milano, il Garante del verde propone parchi vietati ai cani

Polemiche a Milano per la richiesta del Garante del verde, già respinta dal Comune, di vietare l'accesso ai cani nei parchi. Nello specifico, il Garante proponeva di inserire nel regolamento del verde un articolo specifico per vietare l'accesso alle aree verdi agli animali di affezione e in particolare ai cani dove non espressamente permesso per "la salvaguardia della biodiversità, per prevenire ai danni agli impianti di irrigazione e per la tranquillità e sicurezza dei cittadini".