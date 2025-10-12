Milano, il Comune"paga le bollette ai rom

Milano, non solo le case: il quotidiano "Libero" ha raccontato come ai rom il Comune paga anche le bollette. E nuovo stanziamento di Palazzo Marino è previsto il saldo anche di Tari e spese condominiali per gli ex ospiti del campo di Vaiano Valle (zona Corvetto). Si tratta di oltre 28mila euro, messi sul piatto per tamponare il buco prodotto dai rom, per periodo che va dallo scorso 15 settembre al prossimo 31 ottobre.