Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
L'emergenza

Milano, il comitato "Famiglie sospese" lancia un appello a Mattarella

"Si trovi una soluzione nel 2026, si chiude un anno drammatico"

di Gigi Sironi
31 Dic 2025 - 19:30
01:41 
video tg
milano