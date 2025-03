Milano, gli attivisti di Ultima Generazione distribuiscono il pasto solidale

Dopo il sit-in al ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele, gli attivisti di Ultima Generazione tornano a manifestare, questa volta in forma pacifica, contro il caro vita della città e il cambiamento climatico e lo fanno distribuendo pasti vegani ai passanti nel centro di Milano, salotto del lusso per antonomasia. Troppa gente, spiegano, non arriva alla fine del mese: "Siamo in un momento delicato, c'è bisogno di dare una scossa alle persone, anche con azioni di disobbedienza civile" racconta un attivista. "Chiediamo che i prezzi dei beni di prima necessità siano accessibili a tutti" è l'appello di un altro esponente di Ultima generazione.