Cronaca
Il tam tam passa dalla Rete

Milano, gare clandestine di auto e moto

Impennate iperboliche, sorpassi spericolati, manovre proibite in un quartiere popolare alla periferia nord della città

di Alessandra Rolla
08 Nov 2025 - 13:02
01:32 

Rombano i motori nella notte a Bruzzano, alle porte di Milano. Impennate iperboliche, sorpassi spericolati, manovre proibite: sono le gare clandestine di auto e moto. Siamo in un quartiere popolare alla periferia nord della città. Qui centinaia di ragazzi si radunano nel parcheggio vicino al cimitero per provare il brivido estremo, tra le risate degli spettatori. Il tam tam passa dalla Rete.

