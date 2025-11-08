Milano, gare clandestine di auto e moto

Rombano i motori nella notte a Bruzzano, alle porte di Milano. Impennate iperboliche, sorpassi spericolati, manovre proibite: sono le gare clandestine di auto e moto. Siamo in un quartiere popolare alla periferia nord della città. Qui centinaia di ragazzi si radunano nel parcheggio vicino al cimitero per provare il brivido estremo, tra le risate degli spettatori. Il tam tam passa dalla Rete.