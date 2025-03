Milano, fermati i lavori della moschea abusiva

Nascosta da mesi in una traversa di via Padova a Milano c'è una moschea abusiva. Le preghiere si sentono nei palazzi vicini e i lavori di ristrutturazione procedono spediti ma senza avvisi esposti. Tutto celato dietro un cancello in metallo. Ma le lamentele dei residenti e le raccolte firme di queste settimane hanno portato a un risultato. Il Comune ha emesso un provvedimento amministrativo perché quell'ex capannone industriale non è indicato come luogo di culto. Quindi i lavori vanno fermati.