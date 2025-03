Milano è meno green: via 80 tra tigli, querce e pioppi per fare le ciclabili

Milano è meno green e il sindaco Sala finisce sotto accusa. Nel parco Ticinello, il quarto più grande della città per superficie, il comune sta per abbattere 80 alberi tra tigli querce e pioppi per fare spazio alle piste ciclabili. L'ira dei cittadini: "Dicono di proteggere la biodiversità invece distruggono i corridoi ecologici"