Milano è la città più cara per gli studenti

I prezzi folli hanno ridisegnato la geografia del capoluogo lombardodi Luca Amodio
C'è Milano in testa alla classifica degli aumenti degli affitti. Secondo Immobiliare.it servono in media 732 euro per una stanza singola, ma si arriva anche a 1300. L’impennata dei prezzi blocca gli studenti universitari che vorrebbero un tetto in città per studiare. Un anno e mezzo fa le proteste degli studenti con le tende davanti alla Statale, oggi la voce dei fuorisede continua a farsi sentire, puntando il dito contro la gestione della città.
