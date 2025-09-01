Logo Tgcom24
I dati di Immobiliare.it

Milano è la città più cara per gli studenti

I prezzi folli hanno ridisegnato la geografia del capoluogo lombardo

di Luca Amodio
01 Set 2025 - 20:40
01:31 

C'è Milano in testa alla classifica degli aumenti degli affitti. Secondo Immobiliare.it servono in media 732 euro per una stanza singola, ma si arriva anche a 1300. L’impennata dei prezzi blocca gli studenti universitari che vorrebbero un tetto in città per studiare. Un anno e mezzo fa le proteste degli studenti con le tende davanti alla Statale, oggi la voce dei fuorisede continua a farsi sentire, puntando il dito contro la gestione della città.

