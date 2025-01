In piazza San Babila il cantiere della m4 fa allagare un condominio. "Colpa della pavimentazione". "No, forti piogge". Ora il problema del cantiere della m4 si sposta a San Vittore, dove i negozi sono in crisi se non costretti a chiudere. Presidio in mattinata contro Sala: "Aveva promesso la fine dei lavori nel 2024, vogliamo date certe"