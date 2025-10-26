Logo Tgcom24
Cronaca
IN PIENO CENTRO

Milano, due giovani accoltellati nella notte: gravissimo un 18enne

Sarebbero stati aggrediti da un gruppetto di nordafricani nei pressi dell'Arco della Pace, in piena zona movida

di Rossella Ivone
26 Ott 2025 - 19:07
01:34 
milano
accoltellato