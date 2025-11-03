Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è grave

Una donna di 43 anni è stata soccorsa in piazza Gae Aulenti in centro a Milano. "Mi hanno accoltellata", ha riferito ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118. È stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono critiche. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono al lavoro per chiarire quanto accaduto. La 43enne sarebbe stata colpita alla schiena. L'aggressore è in fuga. Il marito è arrivato in bicicletta pochi istanti dopo l'accoltellamento.