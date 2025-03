Milano, disabile senza ascensore intrappolato in casa da mesi: "Non vivo più"

Da dieci mesi Felice è imprigionato nella sua casa popolare di 30 metri quadri in zona Niguarda, a Milano, perché, malato di Parkinson e in sedia a rotelle, non ha l'ascensore. Torna così a lanciare un appello al Comune dai microfoni del Tg4: "Non vivo più". Il primo non era caduto a vuoto: un privato, infatti, gli aveva fatto arrivare una sedia a rotelle. E Felice ora spera che stavolta siano le istituzioni a rispondere.