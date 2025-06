Milano, crolla l'insegna di una torre a CityLife

E' stata messa "in totale sicurezza" l'area di Citylife a Milano, dopo il cedimento dell'insegna del gruppo assicurativo Generali, sul grattacielo Hadid, in piazza delle Tre Torri sede del gruppo. Chiusa per ore la fermata della metropolitana della linea M5 e il centro commerciale City Life. Nessun danno a persone e strutture. Evacuate duemila persone. Ancora da chiarire le cause del cedimento, avvenuto alla 6.30 del mattino. Al momento del crollo, non si registravano particolari condizioni di vento forte, ma i tecnici evidenziano le alte temperature che si sono registrate in città in questi giorni.