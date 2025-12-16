Logo Tgcom24
Cronaca
nel Parco dello Stelvio

Milano-Cortina 2026, le prime Olimpiadi sulle orme... dei dinosauri

"Questa eccezionale scoperta è"un regalo della storia ai Giochi invernali", il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla presentazione"di "Triassic Park""sulle Alpi valtellinesi

16 Dic 2025 - 16:48
