Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
per la sicurezza stradale

Milano, controlli straordinari nella notte di Halloween: le immagini

In campo centinaia di carabinieri del Nucleo Radiomobile. Passate al setaccio le aree della movida milanese per contrastare la guida in stato di ebrezza o sotto effetto di stupefacenti

di Rossella Ivone
01 Nov 2025 - 13:35
01:33 

Implementati i controlli durante la notte di Halloween, a Milano. In campo centinaia di carabinieri del Nucleo Radiomobile. E' stato effettuato un controllo straordinario alla circolazione stradale nelle aree della movida per garantire la sicurezza stradale contrastare la guida in stato di ebrezza o sotto effetto di stupefacenti

video tg