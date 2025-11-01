Milano, controlli straordinari nella notte di Halloween: le immagini

In campo centinaia di carabinieri del Nucleo Radiomobile. Passate al setaccio le aree della movida milanese per contrastare la guida in stato di ebrezza o sotto effetto di stupefacentidi Rossella Ivone
Implementati i controlli durante la notte di Halloween, a Milano. In campo centinaia di carabinieri del Nucleo Radiomobile. E' stato effettuato un controllo straordinario alla circolazione stradale nelle aree della movida per garantire la sicurezza stradale contrastare la guida in stato di ebrezza o sotto effetto di stupefacenti