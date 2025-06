Milano, collassa l'insegna del grattacielo a City Life

La grande paura stamattina intorno alle 6.30 quando in una delle zone più esclusive di Milano, City Life, l'insegna che sovrasta il grattacielo Hadid è collassata, una struttura di tonnellate che per fortuna si è appoggiata sul tetto. La zona è stata evacuata: ristoranti, shopping center, negozi e bar chiusi e così anche la fermata della metropolitana 5. Le migliaia di persone che lavorano negli uffici della torre sono rimaste a casa in smart working. Poche ore dopo le ispezioni dei vigili del fuoco si è saputo che non c'erano pericoli di ulteriori cedimenti.