Milano capitale italiana delle multe

È Milano la capitale italiana delle multe. La città meneghina batte Roma negli incassi da sanzioni stradali. Nei primi nove mesi del 2025 la città guidata dal sindaco Giuseppe Sala ha incassato 123 milioni di euro di euro. È nettamente in testa nella classifica stilata grazie ai dati raccolti dall'indagine del Codacons. Evidente il divario con la seconda, la Capitale, che ha incamerato più di 78 milioni di euro grazie alle sanzioni. Al terzo posto c'è Firenze con poco meno di 40 milioni.