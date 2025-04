Milano capitale della criminalità in Lombardia, il rapporto della Regione

Milano si conferma la città con i valori più alti di criminalità violenta e appropriativa in Lombardia nel 2023, secondo il rapporto della Regione. Seguono Bergamo e Brescia. Rispetto ad altre aree metropolitane italiane, Milano ha il punteggio più alto per l'indice di criminalità appropriativa. La criminalità violenta vede Cagliari in testa, seguita da Bologna, Firenze, Milano e Genova. Secondo la teoria criminologica la vulnerabilità di un territorio dipende da fattori come degrado urbano, coesione sociale e condizioni economiche, che influiscono sul rischio di vittimizzazione.