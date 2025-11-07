Milano, calci e pugni sull'autobus per rubargli il monopattino: tre arresti

Ordinanza di custodia cautelare per tre italiani, due di 19 anni e uno di 20 anni
Colpito a calci e pugni a bordo di un autobus per rubargli il monopattino. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre italiani, due di 19 anni e uno di 20 anni, ritenuti responsabili della rapina aggravata di un monopattino commessa nei confronti di un cittadino gambiano.
I fatti risalgono al 19 ottobre quando un uomo, mentre viaggiava a bordo di un autobus di linea M1 vicino alla fermata della metropolitana Bisceglie, è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi che lo hanno aggredito violentemente, colpendolo con calci e pugni, per poi impossessarsi del monopattino. Le indagini degli agenti del Commissariato Lorenteggio, grazie anche alle telecamere sul mezzo, hanno individuato gli autori e il gip ha emesso nei loro confronti l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per cui i giovani sono ora San Vittore.