Milano, blitz in un campo rom: dieci minori collocati in strutture protette

Sono arrivati quando iniziava ad albeggiare, giovedì scorso, e li hanno trovati tra cumuli di spazzatura e carcasse di auto bruciate, tutti tra i 4 e i 17 anni. Gli agenti della polizia locale di Milano da tempo monitoravano il campo rom di via Selvanesco, lo stesso in cui vivevano i quattro minorenni che - a bordo di un'auto rubata - ad agosto travolsero e uccisero Cecilia De Astis, 71 anni. Uno dei quattro non è mai stato rintracciato, gli altri sono in comunità.