Milano, ascensore rotto da 40 giorni: anziani e disabili bloccati in casa

Milano, zona Rogoredo. Barbara Pasi, in carrozzina dopo un intervento all'anca, è chiusa in casa da più di un mese. Nel complesso di edifici popolari in cui vive con il figlio, in via Feltrinelli, l'ascensore è rimasto non funzionante per oltre quaranta giorni. Dopo numerose segnalazioni e l'interessamento di alcuni consiglieri della Lega, il comune è intervenuto per ripararlo, ma a distanza di neanche 24 ore, è di nuovo guasto.