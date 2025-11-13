Logo Tgcom24
ARMATO DI PISTOLA

Milano, arrestato un rapinatore seriale: aveva colpito cinque negozi in tre giorni

Il rapinatore ha sempre agito a volto scoperto e, al massimo, indossando un cappello

13 Nov 2025 - 12:36
01:17 

Si fingeva un cliente per non destare sospetti, poi estraeva la pistola e si faceva consegnare l'incasso. A Milano è stato arrestato un cittadino italiano di 48 anni ritenuto responsabile di cinque rapine commesse in due giorni, tra il 29 settembre e il 1 ottobre scorso. Il rapinatore ha sempre agito a volto scoperto e, al massimo, indossando un cappello. Oltre 2 mila euro il bottino totale. L'uomo, dopo l'arresto, è stato condotto al carcere di San Vittore. 

