Milano, ancora tensioni e scontri con la polizia nel quartiere Corvetto

Tensioni, urla, grida con gli agenti della polizia locale di Milano. Il video è di venerdì scorso, poco prima di mezzanotte quando gli uomini dell'Annonaria, nel quartiere Corvetto, sequestrano un camion di street food per violazioni commerciali. Il paninaro era rimasto aperto 20 minuti oltre l'orario, da qui la confisca del mezzo. Quattro arresti, un agente in ospedale per alcuni graffi al viso con una prognosi di cinque giorni. In questo pezzo di periferia di Milano, tutte le regole sono saltate e dopo la morte di Ramy c'è insofferenza per chi veste una divisa.