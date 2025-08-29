Milano, ancora silenzio sul futuro del museo del fumetto

Due pesi e due misure. Non riesce a trovare altre espressioni Luigi Bona, direttore dello Spazio Fumetto Wow, per descrivere come il Comune di Milano stia affrontando la gestione degli spazi culturali della città. Perché se da una parte Palazzo Marino lavora a tutta velocità per un bando che garantisca nuovi spazi agli attivisti del Leoncavallo, dall'altra rimane in silenzio da mesi sul futuro del museo, al momento chiuso per scadenza della concessione dello spazio da parte del Comune di Milano.